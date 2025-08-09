Una barca incendiada aquest divendres a Roses (Girona) amb quatre ocupants que es van salvar

GIRONA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
Una barca es va cremar aquest divendres a la nit davant de la costa de Roses (Girona), entre les zones de Canyelles i l'Almadrava, amb quatre ocupants que en van sortir il·lesos saltant de l'embarcació i que van arribar nedant a les escales d'accés a un hotel.
L'avís de l'incendi va arribar a les 22.23 i els Bombers de la Generalitat van activar set dotacions, inclosa una embarcació, informen aquest diumenge via X.
Salvament Marítim ha informat, també via X, que els ocupants van notar fum al motor i el foc es va estendre ràpidament en obrir el compartiment, però no van poder controlar-lo amb els extintors de bord, per la qual cosa van saltar, i l'embarcació es va acabar enfonsant.