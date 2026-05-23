El Barça Femení celebrarà diumenge la Champions amb l'afició a l'avinguda Maria Cristina

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha anunciat que el Barça Femení celebrarà aquest diumenge per la tarda amb l'afició blaugrana la Lliga de Campions aconseguida aquest dissabte a Oslo (Noruega), amb una festa a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona.
Les jugadores dirigides per Pere Romeu compartiran el títol europeu amb l'afició després d'una temporada en què han conquistat tots els títols possibles, després d'imposar-se aquest dissabte a l'OL Lyonnes en la final continental i completar així un nou póker de trofeus, sumat aquest últim a la Lliga F Moeve, Copa de la Reina i Supercopa.
La jornada festiva començarà a les 17.00 amb activitats d'animació i continguts interactius per als aficionats. Després, a partir de les 18.00, el grup musical Figa Flawas oferirà una actuació prèvia a l'arribada de les campiones d'Europa.
Serà a les 19.00 quan les futbolistes blaugranes pugin a l'escenari per dirigir-se als aficionats i celebrar amb ells el quart títol continental de la història de l'equip, aconseguit a l'Ullevaal Stadion d'Oslo en guanyar 4-0 l'OL Lyonnes francès.
El club preveu que l'acte acabi al voltant de les 20.00, tancant una temporada històrica per al Barça Femení.