Banderas valora davant del Papa la Setmana Santa de Màlaga i l'art enfront la violència

L'actor durant l'acte - EUROPA PRESS
"Jo avui sóc aquí, Sant Pare, confessant haver estat víctima de l'encanteri de Déu"
MADRID, 7 juny (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -
L'actor Antonio Banderas ha posat en valor davant del Papa Lleó XIV la Setmana Santa de Màlaga, "un ritual majestuós d'art, cultura i devoció".
Així ho ha manifestat aquest diumenge l'intèrpret malagueny durant la seva intervenció en la trobada 'Teixir Xarxes amb el Món de la Cultura, de l'Art, de l'Economia i de l'Esport' celebrat al Movistar Arena de Madrid.
Sobre la Setmana Santa, l'actor ha explicat al Pontífex que són "manifestacions populars que prenen els carrers desenvolupant un ritual majestuós d'art, de cultura i devoció".
"I va ser aquí, Sant Pare, en aquest marc d'art popular anònim, quan amb tan sols quatre o cinc anys d'edat, va néixer en mi una pregunta que només contenia una paraula: Déu. A poc a poc vaig ser trobant respostes, com la que vaig reconèixer en els ulls de la meva mare, mentre li clavava la seva mirada i el seu cor devot a la Verge de l'Esperança que passava en el seu tron enfront de nosaltres en aquells llunyans anys", ha dit.
També ha recordat la veu "que trencava l'aire clar de primavera" dels cantants de flamenc de saetes, o entre la gent "humil i bona" de Màlaga que cada any surt al carrer.
"En cada molècula, de cada gota d'aigua, de cada mar, de cada pètal de rosa, de cada pressentiment, de cada sospir. Però l'art no és només bellesa; l'art és pregunta, és reflexió, és contrast, és revolució, és tensió entre el que sabem i el que intuïm. L'art ha estat i ha de seguir sent el mirall que reflecteix vides que passen de llarg", ha subratllat.
A més, li ha explicat que la seva presència en el Movistar Arena es deu al musical 'Gospel', del que és productor. "Avui sóc aquí per Gospel. Gospel és una peça de teatre musical creada, composta i interpretada al seu país d'origen. Vostè sap molt bé que Gospel significa l'encanteri de Déu. Jo avui sóc aquí, Sant Pare, confessant haver estat víctima de l'encanteri de Déu".
Banderas ha afirmat que l'art també "és la veu d'alerta per a societats que es van acostumar a la injustícia". "L'art ha de ser una alternativa a la violència, totes les violències", ha reivindicat.
"L'ARTISTA HA D'ACTUAR AMB VALENTIA"
Així, ha defensat que l'artista "ha d'actuar amb valentia i no abandonar l'ésser instància crítica a la societat, al propi art i a la pròpia religió".
En aquest punt, ha destacat que, "en un món que corre, que es fragmenta, que de vegades se simplifica en excés, l'art ajuda a recuperar la profunditat i l'ànima que està tractant de ser robada per intel·ligències artificials que han d'estar al servei de l'ésser humà i no a l'inrevés".
Banderas ha agraït així mateix la presència de Lleó XIV a Madrid: "No és només una visita, és un gest, un gest d'escolta, de proximitat, de diàleg amb la societat civil, i aquesta sens dubte l'hi agraeix".
"Aquest diàleg de vegades convé reforçar-ho fent servir un llenguatge comú. Aquest llenguatge és, i ho ha estat en moltes ocasions al llarg de la història, l'art", i ha destacant que "la relació entre l'Església Catòlica i l'art no ha estat només fructífera, ha estat un esforç determinant".
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