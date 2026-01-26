La banda veneçolana Rawayana actuarà al maig a Madrid i Barcelona

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La banda veneçolana Rawayana actuarà el 15 de maig al Movistar Arena de Madrid i el 17 de maig al Palau Sant Jordi de Barcelona, informa Live Nation en un comunicat d'aquest dilluns.
El grup, guanyador d'un Grammy i un Latin Grammy, portarà a Espanya el seu '¿Dónde es el after? World Tour', que començarà a Colòmbia i passarà també per Mèxic, El Salvador, Hondures, Panamà, Costa Rica, Perú, Argentina, Xile i Equador.
La gira servirà per presentar el treball homònim, que inclou els temes 'La Noche Que No Había Uber' i 'Reyimiller', i també col·laboracions amb Elena Rose, Mazzarri, Manuel Turizo i J Quiles, entre d'altres.