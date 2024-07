La banda The Vaccines actuarà a Madrid i Barcelona a l'octubre

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

La banda britànica The Vaccines actuarà a l'octubre a Madrid i Barcelona per presentar el seu sisè disc, 'Pick-up full of pink carnations', ha informat aquest dilluns la promotora Live Nation en un comunicat.

The Vaccines actuaran el 15 d'octubre a la sala But de Madrid i l'endemà a la sala Apol·lo de Barcelona, i les entrades es posaran a la venda aquest dimecres.

La banda va publicar el 2011 el seu primer àlbum, 'What did you expect from The Vaccines?', i a partir d'aquest disc han llançat èxits com els temes 'If you wanna', 'Teenage icon' i 'I always knew'.