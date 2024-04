BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

La banda nord-americana L7 actuarà al juny a Barcelona i Madrid després del seu pas per l'Azkena Rock Festival de Vitòria, ha informat la promotora Last Tour aquest dimarts en un comunicat.

Sorgides en l'escena musical de Los Angeles de finals dels 80, L7 tocaran el 22 de juny a la sala Wolf de Barcelona i el 23 a la sala Mon de Madrid i les entrades es posaran a la venda el 18 d'abril.

La banda liderada per la vocalista i guitarra Donita Sparks tocarà els seus clàssics d'àlbums com 'Bricks are Heavy' fins a temes del seu últim disc, 'Scatter the Rats'.