Band of Horses actuaran a Barcelona i Madrid l'octubre del 2026

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Band of Horses actuaran el 21 d'octubre a la sala Razzmatazz de Barcelona i el 22 d'octubre a La Riviera de Madrid, informa Live Nation en un comunicat d'aquest dilluns.
Els de Seattle (Estats Units) oferiran al públic les seves cançons "èpiques, crues i profundament cuidades", recorrent la seva trajectòria des del debut el 2006 ('Everything All the Time') fins al treball més recent ('Things Are Great', 2022).
La venda general d'entrades començarà el divendres 13 de febrer a les 10 hores, amb prevendes dimarts i dimecres a la mateixa hora.