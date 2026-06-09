El Banc de Sang vol incrementar la donació alterna de sang i plasma i sumar nous donants

BANC DE SANG I TEIXITS - Arxiu
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El Banc de Sang i Teixits vol incrementar la donació alterna de sang i plasma entre els donants, a més de sumar nous donants, davant el Dia Mundial del Donant de Sang que es commemora aquest diumenge, ha informat l'entitat en un comunicat aquest dimarts.
Per celebrar el Dia Mundial del Donant de Sang, l'entitat homenatjarà tots els donants amb un espectacle en el qual 150 drons il·luminaran de vermell el cel de Barcelona durant 6 minuts quan es pongui el sol.
També es faran col·lectes de donació de sang amb motiu de l'efemèride a Barcelona, Arenys de Munt, la Granada, Masquefa i Vacarisses (Barcelona).