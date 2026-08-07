El Banc de Sang marca "rècord" amb 67 campanyes de donació de sang i plasma en festes d'estiu

BARCELONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
El Banc de Sang i Teixits ha aconseguit un "rècord" de 67 campanyes de donació de sang i plasma organitzades en festes majors aquest estiu de poblacions de Catalunya, aconseguint 25 més que l'any passat, ha informat en un comunicat aquest divendres.
La iniciativa va néixer fa 21 anys a Mollet del Vallès (Barcelona) i s'ha "consolidat" en molts municipis: aquest estiu seran unes 62 les poblacions que afegeixen una campanya de donació al seu programa de festa major, en ocasions en campanyes que s'allarguen més d'un dia.
Durant els dies de festa, aquests municipis inclouen una donació de sang --de vegades també de plasma-- en algun dels seus locals "emblemàtics" o en campanyes mòbils i autobusos, punts accessibles i senyalitzats, per atreure al màxim nombre de ciutadans.
El Banc de Sang es plantejava com a objectiu d'estiu superar les 40.000 donacions durant els mesos de juliol i agost per cobrir la necessitat de sang als hospitals ja que recorda que, malgrat les vacances, "es manté com la resta de l'any".
Durant aquest juliol s'han registrat 18.479 donacions de sang, una xifra "per sota" de l'objectiu inicial de les 23.000 donacions per mes.