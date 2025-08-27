El Banc de Sang impulsa la seva campanya postvacances 'Piles recarregades, vides recarregades'

Les reserves estan "per sota dels nivells òptims"
BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El Banc de Sang i Teixits (BST) ha impulsat la seva campanya postvacances 'Piles recarregades, vides recarregades' apel·lant als ciutadans a recuperar l'hàbit de donar sang després de l'estiu.
Durant juliol i agost, el BST ha registrat un descens del 20% en les donacions, la qual cosa fa que les reserves de sang es mantinguin "per sota dels nivells òptims" de cara a setembre, informa en un comunicat d'aquest dimecres.
En concret, durant el juliol s'han registrat 18.367 donacions, xifra que queda per sota de l'objectiu de 20.000 donacions per mes; a més, el BST estima que a l'agost es registraran menys de 15.000.
Com a incentius, el BST regalarà una entrada doble pel Poble Espanyol de Barcelona als primers 5 donants de cadascun dels punts de donació de Catalunya l'1 de setembre.
A més, els participants que acudeixin a donar sang o plasma durant la primera setmana de setembre participaran en un doble sorteig, d'un menjar per a dues persones en el restaurant Hofmann de Barcelona o d'una camisa de cuiner signada pels 3 xefs del restaurant Disfrutar, també de Barcelona.
El BST ha recordat que, de forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bon estat de salut, tingui entre 18 i 70 anys, pesi 50 quilos o més i, en cas de ser dona, no estigui embarassada.