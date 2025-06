El Banc de Sang impulsa una campanya d'estiu per mantenir les reserves fins al setembre

BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -

El Banc de Sang i Teixits (BST) ha engegat la campanya 'Com un amor d'estiu, salvar vides no s'oblida', que busca donacions per mantenir les reserves fins al setembre.

Juliol i agost són els mesos amb més disminució de les donacions, que poden arribar a baixar fins a un 20%, informa el BST en un comunicat d'aquest divendres.

La campanya vol transmetre la idea que donar sang no deixa indiferent ningú i vol estimular la donació en companyia, bé siguin parelles, amics o familiars.

Comença a les portes del pont de Sant Joan i inclourà els punts de donació habituals a banda de campanyes específiques a Sabadell, Mataró, Granollers (Barcelona), Coma-ruga (Tarragona), i Sant Antoni de Calonge (Girona), entre d'altres.

El BST es planteja com a objectiu arribar a les 40.000 donacions durant els mesos de juliol i agost per cobrir les necessitats de sang dels hospitals, que es mantenen com la resta de l'any.