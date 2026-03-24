El Banc de Sang impulsa la campanya 'Deixem-ho fet!' per recollir sang i plasma abans de Pasqua

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El Banc de Sang i Teixits (BST) ha impulsat la campanya 'Deixem-ho fet! Dona sang abans de marxar', que crida a donar sang i plasma abans de Setmana Santa, informa en un comunicat d'aquest dimarts.
La campanya va dirigida especialment als ciutadans d'entre 35 i 45 anys, una franja d'edat que no ha tornat a donar com abans de la pandèmia, en un moment de l'any en què les donacions baixen.
Excepcionalment, es podrà donar també diumenge 5 d'abril al matí a l'Hospital Clínic de Barcelona i Dilluns de Pasqua, 6 d'abril, a l'Hospital de Sant Pau, també a Barcelona.
A més, entre el 23 i el 28 de març, qui doni sang a centres de donació dels principals hospitals amb Banc de Sang de Catalunya entrarà en el sorteig d'una mona de Pasqua.
De manera general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i tingui entre 18 i 70 anys, pesi 50 quilos o més i, en cas de ser dona, no estigui embarassada.