El Banc de Sang a Catalunya proposa "la tradició familiar" de donar sang per Nadal

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
El Banc de Sang a Catalunya ha fet una crida a la població a donar sang per Nadal amb la campanya 'La tradició que ens uneix', que pretén instaurar la tradició familiar de donar sang, ja que en períodes festius les reserves baixen fins a un 20% pel canvi d'hàbits.
Uns 6.000 pacients dels hospitals catalans necessitaran sang des de principis de desembre fins a les vacances de Nadal, la qual cosa es tradueix en unes 20.000 donacions, informen aquest dimarts en un comunicat.
Qui doni sang participarà en el sorteig de 15 bitllets de 'La Grossa de Cap d'Any' amb el número especial 25405, que coincideix amb el dia del naixement del doctor Frederic Duran Jordà, creador del primer banc de sang del món, segons el Banc.