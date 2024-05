El Banc de Llet Materna crida a augmentar la seva "base estable" de gairebé 750 mares donants de llet

BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

El Banc de Llet Materna ha fet una crida per augmentar aquest 2024 la seva "base estable" de mares donants de llet, amb l'objectiu de superar les gairebé 750 dels últims anys, informa el Banc de Sang i Teixits aquest divendres en un comunicat.

El repte és que hi hagi més mares que donin llet i que "ho facin durant més temps" ja que, tot i que hi ha un equilibri estable en els últims anys, la donació fluctua segons les èpoques, sobretot durant les vacances quan disminueix.

El 2023, la llet de 737 mares donants va permetre alimentar 611 nadons prematurs extrems de les diferents unitats de neonatologia dels hospitals i maternitats catalanes i, en total, es van processar i van distribuir 1.390 litres de llet.

"Això vol dir que cada mare, pel que fa a la llet distribuïda, ha donat una mitjana d'uns 2 litres de llet, una quantitat més que considerable si es té en compte que cada dosi que requereix un gran prematur és només d'entre 30 o 50 mil·lilitres", informa el Banc de Llet Materna.

Els nadons prematurs que reben llet materna són de menys de 32 setmanes que han nascut amb un pes per sota dels 1,5 quilos en alguna de les 21 unitats de Maternitat catalanes i que han hagut de passar setmanes a la incubadora abans d'anar a casa.

Des de la creació del Banc de Llet Materna, fa 13 anys, hi han passat un total de 7.405 mares donants, que han donat llet que ha servit per subministrar gairebé 13.777 litres de llet per alimentar a més de 6.022 nadons prematurs que ho necessitaven.