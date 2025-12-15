El Banc dels Aliments i Xiula s'uneixen en una cançó per donar veu a la pobresa infantil a Barcelona

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
El Banc dels Aliments i el grup musical Xiula s'han unit per visibilitzar la pobresa infantil a Barcelona, que afecta 4 de cada 10 menors, amb la cançó 'Fam d'alegria', informen en un comunicat aquest dilluns.
La col·laboració situa la música com un "altaveu d'una emergència social que molts cops es queda amagada: la manca d'aliments saludables de manera contínua i milers de cases amb infants".
La cançó és l'eix central de la campanya de Nadal del Banc dels Aliments i amb la qual es convida a l'acció col·lectiva i "evidencia una desigualtat que condiciona la salut, l'aprenentatge i el benestar de molts nens a Barcelona".
També el Banc dels Aliments ha obert el Supermercat Solidari de Nadal, una plataforma interactiva de donació digital que permet "fer una compra d'aliments solidària" per arribar als infants en situació de vulnerabilitat social.
La directora general del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha afirmat que la pobresa infantil és una emergència silenciosa a Barcelona: "No la veiem, però la pateixen milers d'infants cada dia. Amb 'Fam d'alegria' convertim la música en una invitació a actuar i a cuidar-nos com a comunitat".