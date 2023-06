El Banc dels Aliments va reaprofitar uns 11 milions de quilos d'aliments el 2022

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El Banc dels Aliments va reaprofitar uns 11 milions de quilos d'aliments durant el 2022 i ha advertit que a Catalunya cada persona malbarata 35 quilos d'aliments anualment, informa en un comunicat aquest divendres.

De fet, més de la meitat dels aliments distribuïts el 2022 provenia d'aliments recuperats d'excedents dels productors del sector primari, de la indústria alimentària, de la restauració i de la distribució, entre d'altres.

Entre ells hi ha gairebé 4 milions de quilos de minvament als supermercats que col·laboren amb el Banc dels Aliments, que ha destacat que cada any recupera més de 800 tones de fruita i verdura reaprofitable per al consum, a Foodback, el centre d'aprofitament alimentari de Mercabarna.