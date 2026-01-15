El Ballet Estatal de Hessen porta tres peces al Mercat de les Flors

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El Ballet Estatal de Hessen (Alemanya) presentarà des d'aquest divendres fins diumenge les coreografies 'Midnight Raga' de Marco Goecke, 'Bouffées' de Leïla Ka i 'I am afraid to forget your smile' d'Imre i Marne van Opstal al Mercat de les Flors de Barcelona.
'Midnight Raga' és una peça que parteix de la música índia de Ravi Shankar creada especialment per a dos ballarins que interpreten l'"inequívoc i nerviós" llenguatge de moviments de Goecke, informa el Mercat de les Flors aquest dijous en un comunicat.
'Bouffées' és una reescenificació de la producció creada el 2022 i retrata cinc dones atrapades en el dolor; i 'I am afraid to forget your smile' és una peça per a sis ballarins i presenta la veu i el moviment "treballant en tàndem i en oposició" amb el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.