Balcells xifra en un 81% els llits d'hospitals públics catalans que estaran oberts a l'agost

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha afirmat aquest dimecres a Barcelona que, "al mes d'agost, que és el punt màxim de les vacances", el 81% dels llits convencionals dels hospitals públics de Catalunya estaran disponibles, la qual cosa equival a uns 9.137 llits oberts del total d'11.216 pertanyents als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS).

La Conselleria de Salut preveu mantenir oberts 10.214 llits durant la primera quinzena de juliol (91% del total), 9.755 en les dues últimes setmanes de juliol (87%), 9.697 durant les dues primeres setmanes de setembre (86%) i 10.320 durant la segona quinzena de setembre (92%), en unes xifres "similars" a l'any passat.

Quant als centres d'atenció primària (CAP), Balcells ha explicat que preveuen reforçar amb uns 252 professionals els centres situats a les zones d'estiueig i pròximes a la costa a causa del desplaçament temporal de la població.

Els reforços en atenció primària es concentraran sobretot a Girona, que comptarà amb 113 professionals més, mentre que la resta es distribuiran entre Lleida (46), Camp de Tarragona (38), Terres de l'Ebre (34), Barcelona i àrea metropolitana (18), Alt Pirineu i Aran (2) i Catalunya Central (1).

Balcells ha insistit que "no hi ha retallades" en argumentar que en el pressupost prorrogat s'hi ha sumat un suplement de crèdit de 661 milions d'euros per a la Conselleria de Salut, que el 2024 gastarà 15.410,6 milions d'euros, un 4,5% més que el 2023 (14.748 milions).