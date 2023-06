Balcells veu el Pacte Nacional de Salut com un "instrument clau per blindar el sistema"

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha reivindicat el Pacte Nacional de Salut com un "instrument clau per blindar el sistema de salut", a més del seu finançament i la via per abordar els reptes actuals i de futur.

Ho ha dit aquest divendres durant la primera reunió plenària del pacte que ha presidit a l'Espai Bital de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) juntament amb la responsable del projecte, Yolanda Lejardi, informa el departament en un comunicat.

Lejardi ha concretat que les bases del pacte es definiran entre el juny i el novembre; el procés participatiu amb les entitats es durà a terme entre el gener i el març del 2024; entre l'abril i el maig de l'any vinent es definirà el pacte; i el juny del 2024 es presentarà.