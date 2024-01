Balcells preveu superar el pic d'incidència de la grip aquesta setmana: "Sembla que comença a baixar"

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha previst superar el pic d'incidència de la grip aquesta setmana perquè les dades epidemiològiques que recull el departament apunten a un descens, tot i que ha demanat prudència: "Sembla que comença a baixar".

Ho ha declarat als periodistes aquest dilluns en ser preguntat per la situació epidemiològica actual quan fa una setmana informaven que l'onada epidémica de la grip a Catalunya es mantenia en tendència ascendent amb un "nivell de transmissió alt".

El conseller creu que, si no hi ha un canvi de tendència, el nombre d'infeccions començarà a baixar però ha reiterat que s'han de seguir les mesures de prevenció habituals per evitar nous contagis, especialment les persones més vulnerables als virus respiratoris.

Sobre l'estat de la pressió assistencial als hospitals i centres d'atenció primària de Catalunya, el conseller ha explicat que en alguns centres s'han hagut de desprogramar intervencions no urgents "de manera puntual" i ha assegurat que ja es recuperaran.

"S'ha atès tothom", ha assegurat Balcells, que ha descartat parlar de saturació i col·lapse en el sistema sanitari a causa de la circulació de virus respiratoris, tot i que sí que reconeix que els centres tenen tensió i pressió per l'augment de demanda.