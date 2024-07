Balcells preveu que la incidència en el 061 i els hospitals es resolgui a la tarda

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha confiat que les incidències en el sistema de salut català com el 061 i alguns hospitals per la caiguda dels sistemes de Microsoft a nivell global estiguin resoltes aquest divendres a la tarda, i ha subratllat que no ha tingut cap "afectació assistencial".

En unes declaracions als mitjans durant la presentació d'una teràpia CAR-T a l'Hospital Clínic de Barcelona, ha afirmat que l'error informàtic ha tingut afectació en el sistema sanitari català, bàsicament en el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però també en hospitals com el Guttmann, el de Terrassa, Granollers, Sant Joan de Déu, Sant Boi, el Banc de Sang i Teixits i a l'Institut Català d'Oncologia (ICO).

Balcells ha subratllat que "per sort" no hi ha hagut afectació assistencial, i que les visites programades a l'ICO s'han ajornat fins aquest divendres al migdia.

Ha remarcat que aquesta tarda les afectacions als hospitals estaran solucionades, i ha dit que s'ha hagut d'anar "hospital per hospital, i ordinador per ordinador".

Sobre el telèfon 061 Salut Respon, ha dit que espera que a la tarda la incidència també estigui solucionada, i ha afirmat que el telèfon funcionava però que la resposta es feia de manera manual, per la qual cosa ha reiterat que només es truqui per a urgències.