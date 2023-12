Balcells pretén "regular" que es fumi a les terrasses per protegir el fumador passiu

Afirma que el 2024 hi haurà "més bona relació" entre la primària i els hospitals



BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha afirmat que estan avançant en "una modificació puntual de l'actual llei que ha de permetre regular l'ús del tabac a les terrasses i també dins dels vehicles" per protegir el fumador passiu.

"Les terrasses són un espai en què no protegim prou el fumador passiu. Jo penso que ho hem de fer", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia', recollida aquest diumenge per Europa Press.

Ha assegurat que la signatura dels convenis de l'Institut Català de la Salut (ICS) i el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat) és "transcendent per al sistema" i s'havia d'abordar abans de qualsevol transformació.

En aquesta línia, ha assenyalat que una de les prioritats és millorar l'equitat i la qualitat assistencial a tot el territori, i "disminuir la càrrega burocràtica de metges i infermeres perquè puguin dedicar més temps a l'activitat assistencial".

"Aquest serà el gran canvi que notarem el 2024: més bona relació entre els especialistes de la primària i els de l'atenció hospitalària, que era i és molt millorable", ha afegit.

LLISTES D'ESPERA

En ser preguntar per la desigualtat en les llistes d'espera segons el territori, ha respost que això "no és normal" i que de vegades es deu a una qüestió de recursos que s'han de compensar; al fet que no hi hagi comunicació entre la primària i aquest hospital en concret, o a una qüestió personal.

Ha lamentat que no s'arribarà a temps a l'objectiu d'arribar a març amb cinc dies d'espera com a màxim als ambulatoris, però ha afirmat que s'està "avançant, perquè l'accessibilitat era molt dificultosa".

REFERENTS "EN GRANS PATOLOGIES"

Balcells ha explicat que té una reunió pendent amb la ministra de Salut, Mónica García, i ha dit que la seva Conselleria opta "per una relació bilateral amb el Ministeri" perquè les seves circumstàncies són bastant diferents, ha dit.

"Som els referents a l'Estat per a grans patologies i ho volem continuar sent", ha defensat, però ha assenyalat que els agradaria tenir els instruments de gestió necessaris per ser competitius.

Ha afirmat que al seu Departament l'amoïna "molt" l'efecte de les xarxes sobre trastorns de conducta en adolescents, per la qual cosa ha apuntat que han incrementat l'actuació en escoles i instituts perquè hi hagi més capacitat de detecció de trastorns de conducta alimentària.