Balcells exigeix als hospitals complir amb el català davant possibles "penalitzacions econòmiques"

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha exigit als hospitals de Catalunya que compleixin amb el català i ha avisat que en cas de no fer-ho, s'enfrontaran a "penalitzacions econòmiques".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres al diari 'Ara' recollida per Europa Press en preguntar-li per l'estat del català en el sistema sanitari, sobre el qual ha admès que el seu ús és baix, ja que "hi ha hagut certa deixadesa" en aquest sentit.

Ha sostingut que el programa del Govern per fomentar el català entre els professionals de la salut, desplegat aquest any i en el qual assegura que ja participen uns 4.000 treballadors, suposa "un canvi substancial" de cara a que molts pacients siguin atesos en la seva llengua.

També ha explicat que cada centre comptarà amb "una persona referent" en aquest àmbit per fer seguiment de la instrucció, que no es consolidaran places d'interí als treballadors si no es compta amb el nivell de català adequat al seu rol i que s'interposaran multes als propis centres.

Sobre les penalitzacions, ha indicat que en funció de l'incompliment de la instrucció hi haurà un percentatge, i ha defensat que si bé no es tracta de castigar, fa falta acompanyar i exigir: "Si no ho fem així, no ens en sortirem".