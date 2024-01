Balcells diu que la pressió assistencial obliga a suspendre operacions a dos hospitals catalans

Assegura que "no és una situació generalitzada"

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha advertit que la pressió assistencial derivada de l'increment de la circulació de virus respiratoris ha obligat alguns hospitals catalans a suspendre intervencions quirúrgiques programades tot i que ha aclarit que "no és una situació generalitzada" i només afecta dos centres.

En la roda de premsa aquest dimarts posterior al Consell Executiu, Balcells ha descartat concretar quins centres estan suspenent activitats perquè tots els hospitals de Catalunya tenen plans de contingència per prioritzar l'activitat assistencial en cas que sigui necessari.

El titular de Salut ha aclarit que les intervencions que s'han suspès es duran a terme més endavant perquè no són de caràcter urgent i ha remarcat que la situació del sistema sanitari català no és "ni de saturació ni de col·lapse".

L'onada epidèmica de la grip a Catalunya es manté en tendència ascendent amb un "nivell de transmissió alt", segons l'última actualització del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) d'aquest dimarts.

Entre l'1 i el 7 de gener la incidència de les infeccions respiratòries agudes (IRA) registra un ascens respecte a la setmana anterior, amb una taxa de 900 afectats per 100.000 habitants i 70.961 casos d'IRA registrats.

'AUTOBAIXES'

Sobre les 'autobaixes' de tres dies proposades pel Ministeri de Sanitat dilluns, ha explicat que la posició de Catalunya és que es pugui fer de manera puntual, en moments d'epidèmia en què la demanda assistencial pot conduir a una "possible o imminent saturació del sistema".

"No coincidim amb la proposta legal de la ministra", ha lamentat el conseller, que ha insistit que aposten per la mesura en època de pressió assistencial i no de manera permanent.

MASCARETES

El Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) ha publicat aquest dimarts la resolució que inclou l'obligatorietat de dur la mascareta als centres i serveis sanitaris durant els pròxims 15 dies per a "la prevenció i el control d'infeccions".

Sobre l'extensió de la resolució, ha explicat que en mantindran l'obligatorietat en funció de la situació epidemiològica i ha descartat decretar-ne l'ús obligatori a residències públiques i farmàcies, tot i que ha demanat ser prudents a les persones vulnerables i amb símptomes.

VACUNACIÓ

El conseller ha atribuït la cobertura vacunal contra la grip i la covid-19 actual, que segons Balcells és inferior de la que esperaven, a un "cert cansament epidèmic" i a una relaxació de la ciutadania davant el perill.

La cobertura vacunal de les persones vulnerables contra la covid-19 és del 59% per als més grans de 80 anys i del 45% per a les persones d'entre 70 i 79 anys.

La cobertura contra la grip en aquests grups d'edat és superior a la de la covid-19, amb un 66% i un 53% respectivament.