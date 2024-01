Balcells defensa les baixes automàtiques davant la grip, que tindrà el pic aquesta setmana o la vinent

Diu que hi ha pressió assistencial als centres sanitaris però que "no hi ha col·lapse"



BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha defensat aquest dilluns les baixes mèdiques automàtiques en vista de la pressió assistencial als centres i l'augment de casos de grip, de la qual ha dit que els experts preveuen el pic per a aquesta setmana o la vinent: "Estic a favor que es faci, però és una regulació estatal".

En unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press, ha afirmat que Catalunya "posarà sobre la taula" aquesta petició en la reunió telemàtica del Consell Interterritorial de Sanitat d'aquest dilluns.

Balcells ha recordat que per poder-ho fer cal una modificació legal per part de l'Estat: "No ho podem fer per decret si no tenim cobertura. Estaria bé fer-ho però amb la cobertura legal suficient".

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha afirmat que una de les mesures que plantejarà en el Consell Interterritorial "és l'autojustificació de les baixes de tres dies, per a aquells que tinguin una malaltia lleu", ha assenyalat en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press.

El conseller ha afirmat que el retorn de l'obligatorietat de les mascaretes als centres és una "mesura necessària" en un moment que hi ha grip, coronavirus i rinovirus, i ha recomanat que es porti a les residències i el transport sanitari per sentit comú.

Ha defensat que als centres sanitaris hi ha en aquests moments pressió assistencial però "no hi ha col·lapse", i ha afirmat que les visites han baixat durant els últims dies.

Sobre la vacunació, ha remarcat que hi ha hagut "certa relaxació" de la població amb la vacuna de la grip i la covid, ha subratllat que dos de cada tres persones que ingressen als hospitals no s'han vacunat, i ha animat a vaccinar-se.

"És útil vacunar-se, estalvia ingressos i complicacions", ha afirmat Balcells, per qui encara és útil fer-ho perquè no s'ha arribat al pic de casos i hi haurà rèpliques.

REUNIÓ AMB LA MINISTRA GARCÍA

Balcells ha afirmat que té agendada amb la ministra de Sanitat, Mónica García, una "reunió bilateral" per al 2 de febrer, en la qual reclamarà aspectes com els nivells professionals i a parer seu infrafinançament.

El conseller ha reiterat que el III Acord de l'Institut Català de la Salut (ICS) és un bon acord, i ha remarcat respecte a la vaga d'Infermeres de Catalunya que la majoria són d'àmbit i reconeixement professional.

Sobre una eventual prohibició de fumar a les terrasses, ha assegurat que s'està avançant però que ho vol fer amb el "màxim consens" amb els restauradors i espera tenir la complicitat de l'Estat.

Balcells ha defensat la campanya de la Federació de Casals de Joves de Catalunya de reducció de riscos en el consum de drogues que va originar polèmica per les xarxes: "Els experts creuen que val la pena i hi donem suport", ha afegit.