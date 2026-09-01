Baixen un 11% les víctimes mortals a les carreteres catalanes, amb 87 morts fins al 31 d'agost

A Tarragona s'han reduït un 29% pel que fa a 2025 i un 47% a 2019
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
Els morts a la xarxa viària interurbana de Catalunya han baixat un 11% pel que fa al mateix període de l'any passat, amb 87 morts en 83 accidents mortals fins al 31 d'agost de 2026, davant dels 98 en 91 sinistres de 2025, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dimarts.
En comparació de 2019, any de referència per al compliment dels objectius de reducció de víctimes mortals, s'han registrat 35 morts menys, i suposa un descens del 29%.
De les 87 persones mortes al 2026, 73 eren homes i 14 dones, i aquest mes d'agost s'han registrat 5 víctimes mortals, enfront de les 10 del mateix període de 2025.
VÍCTIMES VULNERABLES
Dels 87 morts, 34 eren motoristes (4 més que l'any passat), 10 eren vianants i 5 eren ciclistes, i el SCT destaca que els col·lectius vulnerables aglutinen 49 dels 87 morts durant els primers vuit mesos de l'any.
En relació a l'edat, la franja que registra més morts és la de 45 a 54 anys, amb 20, encara que el SCT adverteix d'un augment entre els majors de 65 anys, que han passat de 15 en els primers 8 mesos de l'any passat a 20 a la mateixa franja de 2026.
La sinistralitat mortal continua caracteritzant-se per la seva dispersió, encara que les vies que més defuncions concentren són l'AP-7, amb 12 morts; l'A-2, amb 4; i l'N-340 i la C-25, amb 3 cadascuna d'elles, i pel que fa a les causes, el motiu més freqüent han estat sortides de la via, amb 27 casos, i xocs frontals, amb 24.
Pel que fa als ferits greus, aquest any s'han registrat 490, enfront dels 601 del mateix període de l'any passat (-18,5%).
DEMARCACIONS
Barcelona concentra 39 de les 87 víctimes mortals, encara que aquesta xifra s'ha vist reduïda en un 11% des de l'any passat, sent el Baix Llobregat la comarca que més morts ha registrat, amb un total de 9 víctimes.
A Tarragona s'han comptabilitzat 17 víctimes mortals, 7 menys que l'any passat, la qual cosa suposa un descens d'un 29% respecte a l'any passat i un 47% respecte a 2019.
Girona ha registrat 20 víctimes mortals, 10 més que l'any anterior, mentre que en les carreteres de Lleida han perdut la vida 11 persones, 9 menys que al 2025.