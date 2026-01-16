El baix-baríton ucraïnès Vladyslav Buialskyi guanya el Gran Premi del Concurs de Cant Tenor Viñas

El primer premi ofereix una recompensa de 30.000 euros
El baix-baríton ucraïnès Vladyslav Buialskyi ha guanyat el primer Gran Premi del Concurs de Cant Tenor Viñas en la seva edició número 63 després de la prova final celebrada la tarda d'aquest divendres en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
En aquesta edició han participat 712 cantants de 64 països diferents, dels quals es van seleccionar 16 finalistes després de superar les diferents fases del concurs, ha explicat l'organització en un comunicat.
El primer premi, ofert per Exea Impact i la Fundació Gran Teatre del Liceu, està dotat amb 30.000 euros, a més d'un contracte per a les properes temporades en el Gran Teatre del Liceu, mentre que el segon premi, que s'ha portat la soprano, també ucraïnesa, Yuliia Zasimova, està dotat amb altres 15.000 euros oferts pel Grup Amics del Concurs Tenor Viñas.
El tercer premi ha anat a parar al baríton, novament ucraïnès, Vlad Tlusch; el quart, al baríton sud-coreà Felix Park,; el cinquè a la costa-riquenya Karla Pineda i, finalment, el sisè, a la catalana Elionor Martínez.
Martínez s'ha emportat un altre guardó en aquesta edició, en concret, el premi Oratori-Lied, dotat amb 10.000 euros i que s'estrena aquest any per primera vegada per separat de la categoria d'òpera, per la qual cosa la cantant catalana es converteix en la primera guanyadora d'aquesta modalitat.
CONCERT DIUMENGE
El concurs tancarà l'edició amb un concert aquest diumenge, en el Gran Teatre del Liceu, i que comptarà amb la participació dels guanyadors i que es podrà seguir en directe de manera telemàtica.
Els finalistes, a més, estaran acompanyats de l'Orquestra Simfònica del Liceu, sota la direcció de Julio García Vico.