Badalona envia un equip de Protecció Civil a Torrent (València) després de la dana

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Badalona ha enviat un equip de Protecció Civil format per cinc persones i dos vehicles per posar-se a disposició dels serveis d'emergència a Torrent (València), un dels municipis afectats per la dana, segons ha informat el consistori en un comunicat aquest dijous.

El comboi està format per un tot terreny i un camió que transporta material tècnic i logístic, com eines manuals i equips de comunicació i d'il·luminació per poder continuar treballant a la nit.

El consistori avança que, un cop es valori la situació sobre el terreny, no descarten enviar-hi un segon equip.

L'alcalde de la localitat, Xavier García Albiol, ha expressat que ha parlat amb l'alcaldessa de Torrent per oferir-li aquesta col·laboració coordinada amb les autoritats que ja treballen a la zona afectada, on s'han registrat 8 víctimes mortals.

Albiol ha afegit que "davant la tragèdia que s'està vivint, Badalona ha volgut fer un pas endavant, a més de mostrar la seva solidaritat, i ha ofert ajuda als municipis que estan passant una situació dramàtica".