Badalona (Barcelona) registra 300 de les 500 incidències per les fortes pluges

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
Badalona registra més de 300 de les 500 incidències registrades pel 112 aquest dimarts a causa de les intenses pluges que afecten sobretot a la comarca del Barcelonès (Barcelona), ha informat el sotsdirector de Programes de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, en una entrevista en '3CatInfo' recollida per Europa Press.
Delgado ha explicat que el front de pluges s'ha desplaçat cap al sud, però que a les 20.15 hores encara hi ha "una cua important d'incidències" a Badalona, que ha registrat 120 litres per metre quadrat (l/m2), tot i que sense que calgui lamentar danys personals.
En aquest sentit, ha confirmat que s'han produït talls en el subministrament elèctric en algunes zones de Badalona com a conseqüència de les tempestes, però que s'està treballant de forma coordinada amb l'empresa distribuïdora per solucionar aquesta incidència tan aviat com sigui possible.
El sotsdirector de Programes de Protecció Civil ha demanat "molta precaució" en les properes hores en tot el front litoral de Barcelona i Tarragona atès que, com ja va succeir dilluns, les pluges registrades no es corresponen amb les quals marcaven els models meteorològics.
Ha dit que es tracta d'un fenomen de pluges "molt erràtic, en el sentit d'incertesa, d'imprevisibilitat" i ha demanat a la ciutadania que abans de desplaçar-se consulti bé la situació meteorològica.
Sobre els motius d'aquest fenomen, ha dit que s'ha d'"analitzar amb calma", però que es tracta de tempestes més pròpies del mes de setembre que de desembre.