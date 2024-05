Badalona reforçarà amb bigues de ferro els edificis de l'illa de cases de l'esfondrament

L'Ajuntament informa els veïns de les mesures i ajuts acordats

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

L'anàlisi encarregada per l'Ajuntament de Badalona (Barcelona) dels 440 habitatges del barri del Raval on el 7 de febrer es va produir un esfondrament amb tres morts, assenyala que hi ha un patró comú a tots els pisos, per la qual cosa caldrà instal·lar un reforç de bigues de ferro, informa el consistori en un comunicat.

Així ho han explicat aquest dijous el tercer tinent d'alcaldia i regidor de l'Àmbit de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament, Daniel Gracia, i la regidora del districte 5, Florencia Badia, en una reunió amb els administradors i veïns per informar-los de la situació de les finques dels carrers Canigó, Llefià i Ausiàs Marc.

En la reunió s'ha informat que, a través del Consorci Metropolità de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es presentaran els ajuts econòmics i de finançament als quals podran optar per les obres de reforç de l'estructura de cadascun dels pisos.

Hi haurà ajuts per a l'assessorament jurídic i les reclamacions a les assegurances a través de la Diputació de Barcelona que respon a l'oferiment de la delegació de Badalona de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i treballen perquè el Gremi de Constructors, a través d'empreses certificades i especialitzades, faci arribar les millors ofertes per fer les obres.

El regidor de l'Àmbit de Territori i Sostenibilitat ha avançat que la jutgessa que investiga les causes de l'ensorrament parcial de l'edifici del número 9 del carrer Canigó ha aixecat la custòdia policial de l'immoble, fet que permetrà l'entrada dels tècnics municipals per avaluar l'estat dels edificis i elaborar un projecte conjunt per a la seva rehabilitació.