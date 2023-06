Badalona (Barcelona) es personarà com a acusació en l'última presumpta violació a la localitat

Animen totes les víctimes de violències sexuals a denunciar els fets

BADALONA (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

El ple de Badalona (Barcelona) ha acordat una declaració institucional aquest dijous en la qual han assegurat que es personaran com a acusació popular per defensar la víctima de l'última presumpta violació a la localitat el 3 de juny.

El text, que ha llegit la tinent d'alcalde i regidora d'Educació, Feminismes i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030, Aïda Llauradó, sosté que dissabte una nena de 13 anys i veïna de la ciutat va ser presumptament agredida sexualment en grup a la zona de la platja.

"Malauradament, tornem a estar davant una nova agressió masclista que torna a posar de manifest que la violència sexual és una de les formes més greus de les violències masclistes", afirma.

Llauradó ha sostingut que les violències masclistes són una "greu vulneració dels drets humans i un problema social de primer ordre".

Amb la declaració institucional, han expressat el seu suport, solidaritat i acompanyament a la víctima, als seus familiars i al seu entorn més pròxim, i el seu rebuig a aquest tipus de violències.

4 CASOS A BADALONA

Llauradó ha detallat que aquest any a Badalona hi ha hagut quatre casos més d'agressions sexuals a menors: a una nena d'11 anys; a una jove de 16; un menor presumptament agredit sexualment per un adult i un altre cas d'una nena de 13 anys.

"A més a més, sabem que segurament hi ha altres casos d'agressions sexuals que no han estat denunciats, i aprofitem per posar-nos al costat de les víctimes i famílies per animar-les a denunciar qualsevol episodi d'agressió sexual i de violència masclista a la ciutat i a tot el país", ha dit.

Per tot això, han lamentat "totes les formes i tipus de violències masclistes que han rebut i reben les dones i les nenes", i s'han posat a disposició de la víctima i la seva família; a més de propiciar espais de seguiment, atenció i coordinació amb la resta d'administracions públiques implicades en aquests casos.