Badalona (Barcelona) envia un segon comboi amb 9 agents a Torrent (València).

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Badalona ha enviat aquest dissabte un segon comboi de Protecció Civil amb nou agents per incorporar-se als treballs d'ajuda a Torrent (València), un dels municipis afectats per la dana, informa en un comunicat.

L'equip està format per sis voluntaris de Protecció Civil i tres agents fora de servei de la Guàrdia Urbana de la ciutat, i s'uniran al primer comboi de cinc persones que des del dimecres passat treballa sobre el terreny a Torrent.

El primer comboi va viatjar amb un tot terreny i un camió que transportava material tècnic i logístic, mentre que el segon va amb tres vehicles, entre els quals un camió lleuger amb plataforma que és molt útil per transportar aigua, queviures i altres materials.

FINS DIMECRES

El regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Badalona, Juan Manuel Ruiz, ha explicat que el comboi treballarà com a mínim fins dimecres, tot i que es podria allargar el període en funció de les necessitats del municipi valencià.

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va recordar aquest divendres que l'Ajuntament està pendent de les necessitats i de les peticions d'ajuda que puguin fer les autoritats municipals i de la Comunitat Valenciana per respondre tan ràpid com sigui possible.