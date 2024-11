Bad Religion oferirà sis concerts al maig a Espanya en la gira dels seus 45 anys

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -

La banda de punk rock nord-americà Bad Religion oferirà sis concerts a Espanya al maig dins la seva gira '45 years doing what you want', han informat aquest dimecres les promotores HFMN Crew i Entzun Producciones en un comunicat.

El grup liderat per Greg Graffin actuarà el 9 de maig al BEC de Bilbao, el 10 al Coliseum de la Corunya, el 13 al Wizink Center de Madrid, el 14 a la sala París 15 de Màlaga, el 16 a Marina Nord de València i el 17 de maig al Poble Espanyol de Barcelona.

Els concerts a Espanya, pels quals les entrades es posaran a la venda el 3 de desembre, comptaran amb Agnostic Front, Strung Out, Crim i Belvedere com a bandes teloneres.