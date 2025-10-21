Bad Gyal suma nous concerts a Barcelona, Madrid i Bilbao a la gira del 2026

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Bad Gyal ha anunciat noves dates per a la gira del 2026, després d'afegir el 22 de març al Palau Sant Jordi de Barcelona, el 14 d'abril al Movistar Arena de Madrid i el 15 de maig a l'Arena Miribilla de Bilbao.
Aquestes novetats suposen el tercer concert de Bad Gyal tant a Barcelona com a Madrid i el segon a Bilbao, informa Doble Cuerpo en un comunicat aquest dimarts, en el qual indica que les entrades estaran disponibles a partir de dimecres a través de Dice.
La gira del nou àlbum començarà al març a Espanya, passant pel Palau Sant Jordi (Barcelona), el Movistar Arena (Madrid), el Roig Arena (València), el Live Sur Stadium (Sevilla), l'Arena Miribilla (Bilbao) i el Coliseum (la Corunya), i seguirà per altres països el 2026.