Bad Gyal publicarà el 6 de març 'Más Cara', el seu segon àlbum

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Bad Gyal publicarà el divendres 6 de març 'Más Cara', el seu segon àlbum d'estudi, segons informa el 'management' de la cantant en un comunicat.
El treball, que construeix el seu eix creatiu "a partir de referències i codis que acompanyen l'artista des dels seus primers contactes amb la música", inclou alguns dels avançaments publicats durant l'últim any, com 'Da Me', 'Última Noche' i 'Fuma'.
La catalana presentarà 'Más Cara' en directe en el seu pròxim tour, que entre març i maig passarà per Barcelona, Madrid, València, Sevilla, Bilbao i la Corunya, en espera de l'anunci de les dates internacionals.