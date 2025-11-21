Bad Gyal publica 'Fuma', el nou avançament del seu segon àlbum, previst per al 2026

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Bad Gyal ha publicat aquest divendres 'Fuma', un nou avançament del que serà el seu segon àlbum, previst per al 2026.
El tema, que la catalana ja havia cantat en alguns concerts de la seva última gira, beu de l'electrònica, el dancehall i la guaracha, i recrea la "banda sonora ideal" durant una nit de festa amb amigues a Eivissa o Miami, informa l'artista en un comunicat d'aquest divendres.
Bad Gyal actuarà el 2026 a Barcelona, Madrid, València, Sevilla, Bilbao i la Corunya, amb 6 concerts 'sold out' fins avui.