Bad Gyal publica 'Choque', nou avançament de l'àlbum 'Más Cara'

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
Bad Gyal ha publicat aquest divendres el single 'Choque' amb Chencho Corleone, nou avançament del seu pròxim àlbum 'Más Cara', que comptarà amb 19 cançons i veurà la llum el 6 de març, ha informat Doble Cuerpo en un comunicat aquest divendres.
Produït per Luny Tunes, 'Choque' es construeix sobre un 'beat' de reggaeton antic orientat al club i "articula el diàleg entre la vella escola i la lectura contemporània que Bad Gyal ha desenvolupat en els últims anys".
Amb aquest avançament, Bad Gyal ha compartit el 'tracklist' complet de 'Más Cara', en el qual amplia el seu espectre musical a partir de gèneres i subgèneres del Carib com el reggaeton, R&B, dancehall, merengue house, guaracha, shatta jamaicà i kompa haitià.