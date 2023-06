Bad Gyal publica amb Tokischa i Young Miko la segona part de la cançó 'Chulo'

BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

Bad Gyal ha publicat aquest dijous amb les cantants porto-riquenyes Tokischa i Young Miko 'Chulo pt.2', la segona part del tema 'Chulo', que va sortir a la llum el febrer del 2023.

L'artista barcelonina ja va desvelar aquesta segona part davant el públic del festival Primavera Sound Madrid quan va convidar per sorpresa Tokischa a l'escenari per interpretar-la plegades, informa l'agència Doble Cuerpo en un comunicat.

Aquesta vegada, el senzill compta amb un videoclip dirigit per Artasans que segueix una nit de festa per Barcelona amb les tres artistes, i una portada dissenyada per Pol Anglada, qui també va dissenyar la de la versió original.