Bad Gyal portarà el 'Más Cara Tour' a Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
La cantant Bad Gyal ha anunciat les dates internacionals del 'Más Cara Tour', amb nous concerts a Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units, informa l'agència Doble Cuerpo en un comunicat aquest dimarts.
La catalana actuarà a Porto (Portugal), Roskilde (Dinamarca), Buenos Aires (Argentina), Santiago (Xile), Bogotà (Colòmbia), Ciutat de Mèxic, Monterrey i Guadalajara (Mèxic), San Juan (Puerto Rico) i Nova York, Los Angeles i Dallas (Estats Units).
Els concerts s'afegeixen als ja anunciats a Bilbao, la Corunya, Sevilla i Barcelona, les entrades per als quals estan 'sold out' o a punt d'exhaurir-se.