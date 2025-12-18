Bad Gyal, Oques Grasses, Morad, Lluís Llach i Amaia, en el concert del Sant Jordi per Palestina

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El Concert-Manifest x Palestina, que se celebrarà al Palau Sant Jordi el 29 de gener, comptarà amb Bad Gyal, Oques Grasses, Morad, Lluís Llach, Amaia i Fermín Muguruza, en la culminació de la campanya de mobilització Act x Palestine promoguda per organitzacions palestines de drets humans i una xarxa d'entitats europees.
El concert també comptarà amb Mushka, Guillem Gisbert i Yerai Cortés, a banda d'artistes internacionals com Tinariwen, Zaho de Sagazan i veus palestines com Zeyne i Lina Makoul, informa aquest dijous l'organització en un comunicat.
A més a més, hi participaran dos cors: el cor Al-Balad (cor del poble) creat especialment per al partit entre la selecció catalana i palestina de futbol celebrat al novembre, i el cor Ovidi Cor Gran, en el qual el quartet Ovidi 4 cantarà acompanyat d'Anna Mira, Feliu Ventura, Ginestà, La Maria, Pinan 450f, Sandra Monfort, Sergi Carbonell i Svetlana.
Al cartell que s'ha presentat aquest dijous s'hi afegiran altres artistes i personalitats en les pròximes setmanes, com revela l'anunci de llançament del concert en el qual apareixen alguns noms pixelats.
Les entrades es posaran a la venda aquest divendres, amb uns preus entre els 25 i 45 euros, els beneficis serviran per impulsar i reconstruir projectes culturals a Gaza i Cisjordània i també s'habilitarà una fila zero per a donatius solidaris.
L'esdeveniment s'inscriu en la línia de concerts en solidaritat amb el poble palestí a ciutats com Londres, París i Los Angeles, i es podrà veure en directe per internet i oferirà el senyal gratuït a qualsevol televisió del món.