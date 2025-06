Bad Gyal estrena el seu single 'Da Me' que marca la seva tornada en solitari

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

Bad Gyal ha estrenat aquest divendres el seu single 'Da Me', que suposa la seva tornada en solitari després de més d'un any i mig fent col·laboracions amb altres artistes, explica en un comunicat.

Després del seu àlbum 'La Joia' i els singles posteriors, a 'Da Me' Bad Gyal s'ha unit als productors Jorge Milliano i Cromo X per construir un so que "rescata l'essència del reggaeton antic, fusionant-lo amb el pols hipnòtic de la batxata".

El videoclip està dirigit pel duo creatiu TORS (Mugler, Burberry, Courrèges) i Bad Gyal va arrencar la seva gira Bikini Badness aquest dilluns a Pacha Eivissa, que continuarà la setmana vinent en festivals de Santiago de Compostel·la i Mallorca, i passarà per esdeveniments com el Share Festival de Barcelona o el BBK Live de Bilbao.