Publicat 20/03/2026 22:09

Bad Gyal comença al Palau Sant Jordi de Barcelona el seu 'Más Cara Tour'

La cantant catalana Bad Gyal durant el primer concert de 'Més Cara Tour', a Barcelona.
LORENA SOPENA

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -

La cantant Bad Gyal ha començat aquest divendres el seu 'Más Cara Tour', amb el primer dels tres concerts que donarà al Palau Sant Jordi de Barcelona, presentant el seu disc homònim.

La catalana va llançar a principis de març 'Más Cara', el seu segon àlbum d'estudi, en el qual s'inclouen 'Da me', 'Choque' i 'Te Daré', entre altres temes, que se sumen a alguns dels seus èxits clàssics com a 'Febre', 'Internationally', 'Blin Blin' o 'Zorra'.

Després de la seva actuació en el Palau Sant Jordi, 'El Pussy k Mana' portarà el seu so del Carib a Madrid, València, Sevilla, Bilbao i A Coruña.

