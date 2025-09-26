Bad Gyal anuncia un nou àlbum el 2026 i estrena col·laboració amb Zion

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Bad Gyal ha anunciat que publicarà un nou àlbum el 2026 i ha estrenat la col·laboració amb Zion, 'Ella', un reggaeton produït per Nelly El Arma Secreta, informa Doble Cuerpo en un comunicat d'aquest divendres.
Després del Bikini Badness Tour per Espanya, en el qual "va encapçalar alguns dels festivals més importants", l'artista va participar aquest dijous en els Premios Juventud de Panamà, en què va anunciar el nou disc i va presentar per primera vegada en televisió el tema 'Da Me'.
L'artista va ser confirmada recentment per al Primavera Sound 2026 i, d'altra banda, el Bikini Badness Tour continuarà l'1 i el 22 de novembre a Mèxic.