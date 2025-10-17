Bad Gyal afegeix nous concerts a Barcelona i Madrid després de fer 'sold-out' en la prevenda

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Bad Gyal ha anunciat nous concerts de cara a la gira de presentació del seu disc a Barcelona i Madrid després de fer 'sold-out' en la prevenda, informen les promotores en els seus respectius comunicats aquest divendres.
La catalana actuarà el 21 de març al Palau Sant Jordi de Barcelona i el 12 d'abril al Movistar Arena de Madrid, que se sumen als concerts del 20 de març i l'11 d'abril, ja anunciats.
El tour també passarà per València, Sevilla, Bilbao i la Corunya.