Bad Gyal afegeix nous concerts a Barcelona i Madrid després de fer 'sold-out' en la prevenda

Cartell dels concerts de Bad Gyal
Bad Gyal ha anunciat nous concerts de cara a la gira de presentació del seu disc a Barcelona i Madrid després de fer 'sold-out' en la prevenda, informen les promotores en els seus respectius comunicats aquest divendres.

La catalana actuarà el 21 de març al Palau Sant Jordi de Barcelona i el 12 d'abril al Movistar Arena de Madrid, que se sumen als concerts del 20 de març i l'11 d'abril, ja anunciats.

El tour també passarà per València, Sevilla, Bilbao i la Corunya.

