Bad Bunny obre aquest divendres a Barcelona la seva gira europea amb 12 concerts a Espanya

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
L'artista porto-riqueny Bad Bunny obrirà aquest divendres a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona la seva gira europea en la qual oferirà 12 concerts a Espanya.
El concert de Bad Bunny a Barcelona suposa el seu retorn a la capital catalana després de set anys, en què la seva anterior visita va ser en el Sónar 2019.
Benito Antonio Martínez Ocasio repetirà concert a Barcelona aquest dissabte i, després de passar per Lisboa, farà 10 concerts a Madrid: en total unes 600.000 persones el veuran a Espanya.
La parada al Riyadh Air Metropolitano de Madrid del 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' seran els dies 30 i 31 de maig i els dies 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 i 15 de juny.
Després dels concerts a Espanya, la gira europea continuarà per Düsseldorf, Arnhem, Londres, Marsella, París, Estocolm, Varsòvia, Milà i conclourà a Brussel·les el 22 de juliol.
L'arribada de Bad Bunny a Barcelona ha causat enrenou a l'exterior del cèntric hotel on s'allotja, que des de dimecres ha tingut fans esperant a la porta.
Els concerts del cantant porto-riqueny a Espanya també han coincidit amb el llançament de la col·lecció càpsula 'Benito Antonio' de Zara, que han creat juntament amb el director creatiu de l'artista.