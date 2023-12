Azpitarte aborda en un llibre l'"infern" del maltractament animal que atribueix als diners i la diversió

La jurista diu que la nova llei de benestar animal "dóna barra lliure a l'abandonament del llebrer i a embolar un toro"



BARCELONA, 29 des. (EUROPA PRESS) -

La jurista Virtudes Azpitarte analitza el maltractament animal des d'un enfocament ètic, filosòfic i cultural a 'Animales. Sujetos emergentes en derecho y política' (Tirant lo blanch), on critica que "els diners i la diversió són els principals motius de l'infern que pateixen els animals".

Repassa la història de la lluita contra el patiment animal, que, lluny de ser una moda, ha estat criticat per intel·lectuals i polítics durant segles, explica en declaracions a Europa Press.

Llicenciada en Dret i en Filosofia i registradora de la propietat, és autora també de 'Nietzsche y los animales', però en aquesta ocasió ha volgut escriure una mica menys filosòfic: "Suscitar que la gent es faci preguntes quan s'aborda aquest tema. No és el meu catecisme".

La jurista assegura que la lluita contra el maltractament animal "no hauria de ser patrimoni d'un partit polític. Anar uns contra dels altres impedeix un canvi cultural més profund per acabar amb el supremacisme i l'especisme".

"LES LLEIS ESTAN FRACASSANT"

Considera que les lleis que pretenen evitar el maltractament "estan fracassant": posa com a exemple la llei de benestar animal aprovada pel Govern central en l'anterior legislatura i que, a parer seu, ha tingut efectes contraproduents.

"La llei dóna barra lliure a l'abandonament del llebrer i a embolar un toro, i contempla requisits massa estrictes per adoptar. Al final, ens quedem amb l'anècdota de la dona multada per entrar en una farmàcia i deixar el seu gos fora", afirma.

"HORROR" EN GRANGES I LABORATORIS

L'autora, que es va doctorar en Dret amb una tesi sobre justícia per als animals, lamenta el "horror" que viuen en granges, en laboratoris on s'experimenta amb animals --segons ella, sense fiabilitat-- i els toros, quelcom que moltes persones no volen veure, sosté.

També aborda la qüestió de la caça: "M'horroritza la crueltat però, sobretot, que algú en gaudeixi".

No obstant això, es mostra optimista respecte a la progressiva conscienciació sobre el patiment animal, doncs creu que s'ha avançat en els últims anys: "Si fa 20 anys hagués escrit aquest llibre, hagués tingut problemes. Ara és ben rebut per certs sectors".