Azoulay (Unesco) inaugura el Centre per a les Ciències Humanes i Socials al Caixaforum Macaya

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha inaugurat aquest dimecres el Centre Internacional per a les Ciències Humanes i Socials de la Unesco al Caixaforum Macaya de la Fundació La Caixa.

En la inauguració també han participat el vicepresident de la Fundació La Caixa, Juan José López Burniol; el conseller delegat de CriteriaCaixa, Ángel Simón; l'ambaixador delegat permanent d'Espanya de la Unesco, Miquel Iceta, i la tinent d'alcalde de Barcelona Maria Eugènia Gay, ha informat la fundació en un comunicat.

Azoulay ha expressat satisfacció per la "fructífera col·laboració" amb Espanya, la Fundació La Caixa i el seu president, Isidre Fainé, un actor clau d'aquesta magnífica associació.

La directora general de la Unesco ha remarcat que el propòsit d'aquest centre reflecteix la convicció històrica de l'organització: "Les polítiques públiques són més efectives, precises i rellevants quan inclouen aportacions de les ciències socials i humanes".

Azoulay ha dit que l'objectiu és convertir-se en una incubadora mundial de ciència i coneixement organitzant "cada vegada més trobades dels grans pensadors" tant a Barcelona com a París, a la seu de la Unesco.

"ALINEADA" AMB LA UNESCO

El vicepresident de la Fundació La Caixa, Juan José López Burniol, ha afirmat que l'entitat ha estat "històricament alineada amb els principis" de la Unesco, i promou la inclusió social, l'educació, la cultura i la ciència com a agents de transformació social.

Ha afegit que Caixaforum Macaya, com a Centre Internacional Unesco per a les Ciències Socials i Humanes, "contribuirà a articular el coneixement i la cultura i a promoure la reflexió sobre els principals desafiaments del desenvolupament humà i a fomentar la inclusió i la justícia social".

La fundació ha dit que Caixaforum Macaya consolida el seu paper com a think tank global i passa a formar part d'una xarxa internacional d'excel·lència que treballa per contribuir a la implementació dels programes estratègics i les agendes de desenvolupament de la Unesco.

Entre la programació prevista aquest any al Centre Internacional es preveu elaborar un informe sobre la transició climàtica justa i l'organització de conferències i activitats relacionades amb els reptes i les oportunitats de la tecnologia i la societat digitalitzada, treballant sobre qüestions d'impacte social i humà.

Aquest centre es basarà en la xarxa global de la Unesco per a les ciències socials: gairebé 950 càtedres universitàries a 110 països; el Laboratori de Polítiques Inclusives, un fòrum internacional de la Unesco, i 30 anys d'experiències i associacions dutes a terme a través del Programa de Gestió de Transformacions Socials de l'entitat.