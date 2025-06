Azcón se sent "enganyat" pel patronat del MNAC i demanarà l'execució forçosa de la sentència de Sixena

SARAGOSSA 24 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, se sent "enganyat" pel patronat del MNAC, format pel Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, i sol·licitarà al Tribunal Suprem l'execució forçosa i "immediata" de la sentència que obliga a retornar a Aragó les pintures murals del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena (Osca).

El MNAC ha presentat aquest dilluns en seu judicial a Osca la petició d'incident d'execució mitjançant un escrit en el qual manifesta la seva "incapacitat tècnica de dur a terme aquesta operació en el termini establert per la llei d'enjudiciament civil ni tampoc tècnicament".

A l'escrit, com va anunciar després de la reunió del patronat de la setmana passada, també assenyala "la impossibilitat de fer el trasllat de les pintures murals per restituir la sala capitular del monestir de Sixena sense posar-les en risc", ha informat el museu en un comunicat.

"Ens han volgut enganyar", s'ha queixat Azcón, indicant que el govern que presideix "ha mirat de col·laborar, de ser lleial", i ha advertit que "la sentència s'executarà a les bones o a les males". "Als aragonesos ens agrada complir la llei i que es compleixin les sentències judicials", ha asseverat.

"Hi ha una sentència del Tribunal Suprem que diu que aquestes pintures pertanyen a tots els aragonesos i, per tant, el Govern d'Aragó té una obligació, no només moral amb els aragonesos, sinó també legal perquè aquesta sentència es compleixi".

El cap de l'executiu aragonès espera que "almenys els tècnics o els responsables que hagin de, el dia de demà, portar aquestes pintures a Aragó no s'equivoquin i col·laborin amb la justícia i el Govern d'Aragó perquè en el termini més curt possible les pintures de Sixena vinguin a Aragó".

"Nosaltres ens preocuparem de la prioritat, que les pintures no pateixin danys", ha continuat Azcón, recalcant que "el més important és que aquestes pintures no es malmetin perquè són nostres, dels aragonesos".

El cap de l'executiu autonòmic ha estat taxatiu: "El que no permetrem és que qüestions polítiques i debats polítics com els que estem veient que volen tenir a Catalunya entorpeixin els debats jurídics i el compliment d'una sentència que emana dels jutges del Tribunal Superior" i que "no és política, és justícia, és legalitat".