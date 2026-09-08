Avisos de pluja intensa, fort vent i mala mar aquest dimecres a Catalunya

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat els avisos de pluja intensa, fort vent i mala mar per a aquest dimecres, que afectaran tot Catalunya exceptuant punts de l'Alt Pirineu, Lleida i les Terres de l'Ebre.
Localment es podran acumular 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb perill molt alt durant el matí a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès (Barcelona) i el Baix Penedès (Tarragona).
Els ruixats aniran acompanyats de tempesta i és possible que es donin fenòmens de temps violent.
L'Alt Empordà (Girona) podrà registrar localment ratxes de vent de més de 108 quilòmetres per hora amb perill moderat.
La costa d'aquesta comarca i la del Baix Empordà (Girona) podrà registrar localment ones de més de 2,5 metres amb perill moderat.