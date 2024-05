Avisos moderats i alts per pluges a l'oest de Catalunya aquest diumenge a la tarda

TARRAGONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos moderats i alts per perill d'intenses pluges locals per a aquest diumenge a la tarda a l'est de Catalunya, a bona part de la província de Lleida i part de les comarques tarragonines.

Segons la informació publicada pel Meteocat a la seva pàgina web, durant el matí és probable alguna pluja a punts del prelitoral sud, i a mesura que avanci la jornada, els ruixats es faran extensius a qualsevol punt del terç oest.

Al final del dia, la precipitació minvarà, si bé encara es mantindran alguns ruixats al terç oest i se'n podran formar altres al Camp de Tarragona.

En general, les pluges seran d'intensitat feble i moderada, tot i que localment poden ser fortes, sobretot al terç oest, i poden anar acompanyades de tempesta --localment de calamarsa o pedra--, i la cota de neu rondarà els 2.400 metres.

DILLUNS: ALERTES AL NORD-OEST

Per a aquest dilluns, el Meteocat preveu que els ruixats siguin dispersos i febles fins al migdia, però és possible que les pluges siguin de més intensitat al Camp de Tarragona.

A mitjan matí començaran els ruixats a punts del Pirineus, Prepirineu i prelitoral, que durant la tarda es restringiran a punts del terç nord i meitat est de Catalunya, amb pluges localment fortes i acompanyades per tempesta.